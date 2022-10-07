تحرير بلدتين في دونيتسك

أعلنت قيادة قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية الجمعة، أن القوات المتحالفة تمكنت وبدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير مركزين سكنيين في الجمهورية. وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وبالتعاون مع وحدات الجيش الروسي، تمكنت من تحرير بلدتي أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا.

وأضاف البيان “مع حلول 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022، تمكنت وحدات من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، من تحرير أوترادوفكا وفيسيولايا دولينا وكذلك زايتسيفو”. وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عن تحرير زايتسيفو من القوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم