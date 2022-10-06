الانتخابات الرئاسية البرازيلية.. سيمون ثابت صاحبة المركز الثالث تدعم لولا في الجولة الثانية

أعلنت المرشحة للرئاسة البرازيلية سيمون تابت التي احتلت المركز الثالث في نتائج الجولة الأولى دعمها الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في الجولة الثانية التي يتواجه فيها مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وحصلت السيناتور المتحدرة من أصول لبنانية تابت على 4.2 بالمائة من الأصوات الأحد، لهذا يسعى كل من لولا (48.4 بالمئة) وبولسونارو (43.2 بالمئة) إلى استقطاب الخمسة ملايين ناخب الذين اختاروها قبل جولة الإعادة في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

من جهة أخرى، حصل لولا على تأييد الرئيس الأسبق من يمين الوسط فرناندو هنريكي كاردوزو (1995-2002). وكتب كاردوزو الذي هزم لولا مرتين في الانتخابات الرئاسية عامي 1994 و1998 على تويتر أنّه سيدلي بصوته لصالح “تاريخ لولا في النضال من أجل الديموقراطية”. وأرفق تغريدته بصورتين له مع لولا، واحدة بالأبيض والأسود تعود لعام 1980 وأخرى حديثة. وأجابه لولا “شكرا لتصويتك وثقتك”.

كما حصل لولا الثلاثاء على تأييد منافسه من يسار الوسط سيرو غوميز الذي حل في المركز الرابع الأحد (ثلاثة بالمئة).

أما بولسونارو الذي أحرزت حركته اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في الكونغرس فقد حصلت على تأييد حكام أكبر ثلاث ولايات في البرازيل، ساو باولو وميناس غيرايس وريو دي جانيرو، بالإضافة إلى سيرجيو مورو القاضي السابق صاحب النفوذ والمعروف بحربه ضد الفساد.

وأضاف بولسونارو إلى القائمة الأربعاء دعم حكام ولايات برازيليا وبارانا وغوياس.

المصدر: وكالات