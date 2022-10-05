الشيخ الخطيب: لتشكيل حكومة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي

أمل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “تحمل الأيام المقبلة الخير الى لبنان بعد الإنجاز الوطني باستعادة سيادة لبنان على ثرواته البحرية الذي نعتبره انتصارا لكل اللبنانيين بفعل توافق الرؤساء الثلاثة وجهودهم وموقف المقاومة لاستعادة حقوق لبنان البحرية”.

ورأى الشيخ الخطيب الاربعاء ان “الهموم المعيشية تطال كل اللبنانيين المطالبين ان يتكافلوا ويتضامنوا في مواجهة الازمات الناجمة عن الانهيار الاقتصادي والحصار الذي يتعرض له لبنان ، مما يحتم ان يتوافق السياسيون لتشكيل حكومة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب السفير الإيراني مجتبى اماني، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية على مختلف المستويات.

كما استقبل الشيخ الخطيب القائم بأعمال المجلس العلوي الشيخ محمد عصفور مع وفد علمائي من المجلس العلوي، وتم البحث في القضايا والشؤون الدينية والوطنية، اضافة الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام