الأمم المتحدة تدعو المصارف المركزية إلى تليين سياساتها النقدية

دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المصارف المركزية إلى تليين سياساتها النقدية على وجه السرعة لتفادي ركود اقتصادي على مستوى العالم.

وحذر المؤتمر من الاعتقاد أن السياسات النقدية المتبعة ستخفض الأسعار بالاستناد إلى معدلات فائدة أعلى بدون التسبب بركود هو رهان متهور.

وتخيم مخاطر الركود على الولايات المتحدة، فيما ستكون ألمانيا أول اقتصاد أوروبي كبير يسجل انكماشا العام المقبل.

وأوصت المنظمة من أجل مكافحة التضخم باتباع إستراتيجية “عملية أكثر” تتضمن رقابة على الأسعار وفرض ضرائب واتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار واعتماد تنظيمات أكثر صرامة ضد المضاربة على المنتجات الأساسية.

وبحسب التقديرات، أنفقت الدول النامية حتى الآن 379 مليار دولار من احتياطاتها لتعزيز عملتها هذه السنة.

وهناك 46 دولة نامية معرضة بشكل خطير لصدمات اقتصادية متعددة، و48 دولة أخرى معرضة بشكل جديّ لصدمات اقتصادية متعددة، ما يزيد مخاطر أزمة ديون عالمية.

المصدر: موقع المنار