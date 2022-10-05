جمعية المودعين ترد على بيان جمعية المصارف

أوضحت جمعية المودعين اللبنانيين ردا على بيان جمعية المصارف حول “اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم”، أنها “حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصا من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية”.

وجددت دعوتها الى “تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع من دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين”.

المصدر: موقع المنار