مودع يقتحم فرعا مصرفيا في الحمرا من دون ان يصل الى وديعته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2022 - 19:10

مودع يقتحم فرعا مصرفيا في الحمرا من دون ان يصل الى وديعته

منذ 57 mins 31 October، 2022
مودع
تقارير مصورة - لبنان

مودع يقتحم فرعا مصرفيا في الحمرا من دون ان يصل الى وديعته.

المصدر: قناة المنار

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