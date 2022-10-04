الشيخ الخطيب: سلاح المقاومة ضمانة أساسية لحفظ كرامة الامة وردع العدوان

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “سلاح المقاومة ضمانة أساسية لحفظ كرامة الامة وردع العدوان ودحر الاحتلال عن فلسطين والأراضي المحتلة”، وتابع “هو اصبح اليوم ضمانة لإنقاذ ثرواتنا وحفظ حقوقنا في استخراجها وردع العدوان عن بلادنا”.

وشدد الشيخ الخطيب على “ضرورة العمل لابقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان الامة ونصرة القدس وإنقاذ مقدساتها”، ونوه “بتضحيات الشعب الفلسطيني في “الدفاع عن أرضه ومقدساته”، داعيا الى “التضامن العربي والإسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني باعتباره السبيل الكفيل بإنقاذ فلسطين من براثن الاحتلال”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وتم التباحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام