قماطي: لبنان يمتلك مقوّمات النهوض ويملك القوّة لكنّها ممنوعة من أن تستخدم

أكّد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السّابق محمود قماطي أنّ”لبنان يمتلك مقوّمات النهوض ويملك القوّة لكنّها ممنوعة من أن تتحرّك ومن أن تُستخدم ومن أن تُستثمر لصالح الشعب، وممنوع أن تُحرّك الذهب المحجوز في أميركا وتابع “ذَهب” لبنان كيف أصبَح في أميركا منّا نسأل حاكم مصرف لبنان” .

وخلال حفلٍ تربويّ أقيم في بلدة تفاحتا بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات وأهالي الطلاب قال قماطي :” لبنان يملك من الأراضي والعقارات والأملاك باسم الجمهورية اللبنانيّة عدا عن أراضي المشاع ما يبلغ قيمتها خمسمائة مليار دولار أميركي ، وهنا لا أدعو لبيع هذه الأملاك لكن دولة تملك هذا القدر من الذهب ومن الأراضي وتملك حقلًا من النّفط والغاز الموجود في قعر البحر في مياهنا الإقتصادية وفيه مئات مليارات الدولارات لماذا نقول لبنان عاجزًا”.

وسأل قماطي :” لماذا لبنان يشحد، ولماذا ينتظر صندوق النّقد الدولي الذي يضع لبنان ورقبة لبنان الإقتصادية في يدّ القوى الدولية وعلى رأسهم أميركا ؟”.

وختم قماطي كلمته متوجّهًا للطلّاب النّاجحين بأنكم”أمَل ومُستقبَلُ لبنان معكم سيزهر لبنان ويبقى منيعًا أمام الإملاءات الخارجية وبوحدتكم سننتصر بكلّ الإستحقاقات”.

المصدر: موقع المنار