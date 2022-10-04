كم يبلغ سعر برميل النفط الروسي؟

ذكرت وزارة المالية الروسية في بيان، أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة “يورالس” (Urals) ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.16% إلى 80.58 دولار.

وللمقارنة فإن متوسط سعر برميل النفط الروسي من هذه الماركة كان في العام الماضي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 عند مستوى 65.96 دولار.

كذلك أظهرت بيانات الوزارة الروسية أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من “يورالس” (Urals) انخفض الشهر الماضي (سبتمبر 2022) بأكثر من 6% إلى 68.25 دولار للبرميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الروسية خفض رسوم تصدير النفط اعتبارا من 1 أكتوبر 2022 بمقدار 7.6 دولار لتصل إلى 44.4 دولار للطن.

المصدر: وكالة تاس