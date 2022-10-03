مدفيديف يقارن بين حادث “السيل الشمالي” وتفجير واشنطن لأنابيب النفط في نيكاراغوا

ذكر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بتفجير الولايات المتحدة لأنابيب النفط في نيكاراغوا عام 1983، وذلك على خلفية حادث تخريب محتمل لأنابيب “السيل الشمالي” للغاز.

وكتب مدفيديف على “تلغرام”، يوم الاثنين”قبل 39 عاما تقريبا، في 11 تشرين الاول/ أكتوبر عام 1983 نفذت الولايات المتحدة غارة على مستدوع للنفط في ميناء كورينتو بنيكاراغوا، حيث تم تخزين أكبر قسم من الاحتياطيات النفطية للبلاد”.

وتابع: “وبعد 3 أيام من ذلك، في 14 تشرين الاول / أكتوبر، في ميناء بورتو ساندينو تم تفجير أنبوب النفط تحت الماء، وخلال الفترة بين يناير ومارس 1984 وضعت الولايات المتحدة ألغاما في المياه بموانئ كورينتو وإيل بلاف وبورتو ساندينو”.

وأضاف “ألا يذكركم هذا بشيء؟”، في إشارة إلى حادث خطوط أنابيب الغاز الروسية “السيل الشمالي” و”السيل الشمالي 2″ في بحر البلطيق.

وجاء ذلك في أعقاب اتصال مدفيديف برئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا.

وأشار مدفيديف إلى أن الحديث مع أورتيغا كان يدور حول التعاون السياسي بين روسيا ونيكاراغوا بشكل عام.

المصدر: وكالة تاس الروسية