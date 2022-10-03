“تجمع العلماء” شكر المقاومة على الإنجاز التاريخي بحصول لبنان على مطالبه بالترسيم الحدودي

شكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “المقاومة وسيدها على الإنجاز التاريخي الذي سيتحقق بحصول لبنان على مطالبه في الترسيم الحدودي مع فلسطين المحتلة”، داعيا “اللبنانيين للاستفادة من هذا الأمر لتحقيق مكاسب أخرى وعدم الاستماع إلى من لا يزال يكابر ويرفض الاعتراف بهذا الإنجاز، في حين أن عدونا الصهيوني بأكمله يعلن أنه انتصار لحزب الله ولسيد المقاومة”.

وطالب التجمع في بيان له الاثنين أن “يكون الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا لمناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين حول الترسيم، فرصة لعقد خلوة رئاسية تنتج حكومة وحدة وطنية نحن بحاجة ماسة إليها لإتمام ما أنجز في الترسيم ولسد الفراغ في حال عدم إنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على اغتيال شابين فلسطينيين هما باسل بصبوص وخالد عنبر خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم الجلزون فجر اليوم”، وطالب “المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي خاصة، بالرد على هذه الجريمة بشكل يجعل العدو الصهيوني يفكر ألف مرة قبل ارتكاب جريمة مماثلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام