الرجال أكثر إنتاجية أم النساء؟ “درجة الحرارة” تحل اللغز

رصدت دراسة حديثة فارقا “غير متوقع”، بين تأثير درجات الحرارة على كفاءة وإنتاجية كل من الرجال والنساء في بيئات العمل.

ووجدت الدراسة الألمانية، أن أدمغة النساء تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة أعلى، مقارنة بالرجال الذين يعملون بشكل أفضل عندما تكون درجة الحرارة منخفضة نسبيا.

والدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة “غارديان” البريطانية، اختبرت قدرة 500 رجل وامرأة على أداء سلسلة من المهام في درجات حرارة مختلفة.

واتضح من النتائج المنشورة في مجلة “بلوس وان”، أن النساء تقدم أداء أفضل في المهام الحسابية واللفظية في درجات الحرارة المرتفعة، بينما يكون العكس صحيحا بالنسبة للرجال.

رصدت دراسة حديثة فارقا “غير متوقع”، بين تأثير درجات الحرارة على كفاءة وإنتاجية كل من الرجال والنساء في بيئات العمل.

ووجدت الدراسة الألمانية، أن أدمغة النساء تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة أعلى، مقارنة بالرجال الذين يعملون بشكل أفضل عندما تكون درجة الحرارة منخفضة نسبيا.

والدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة “غارديان” البريطانية، اختبرت قدرة 500 رجل وامرأة على أداء سلسلة من المهام في درجات حرارة مختلفة.

واتضح من النتائج المنشورة في مجلة “بلوس وان”، أن النساء تقدم أداء أفضل في المهام الحسابية واللفظية في درجات الحرارة المرتفعة، بينما يكون العكس صحيحا بالنسبة للرجال.

المصدر: سكاي نيوز