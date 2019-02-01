“معاريف” عن السيد نصرالله: حضور وشخصية ساحرة

رأت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية أن مُقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله “أظهرت إلمام الأخير بأسماء المسؤولين الإسرائيليين”، وأثبتت، بحسب ما ذكرت الصحيفة، أنه متابع للنقاش العام داخل كيان العدو.

وتابعت الصحيفة “ثلاث ساعات لم تكن فيها لحظة واحدة مملة، فلغة السيد نصر الله غنية وكلامه مليء بالتفاصيل ولديه سحر في شخصيته وهو قادر على التحكم بنغمة الصوت، فهو يرفعه ويخفضه حيث يريد في النبرة الصحيحة وهو لا يتعب المستمع ولديه حس فكاهة متطور وقدرة على السخرية اللاذعة”، مضيفة أن “الحقوقيين يمكن ان يقولوا من باب التقدير انه قاض جيد، فبمقدوره تفكيك القضية الى اجزاء وان يقدم للمستمع مجموعة من الحجج المقنعة”.

المصدر: اعلام العدو