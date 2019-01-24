حزب الله يدين التدخلات الاميركية السافرة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في فنزويلا

أصدر حزب الله البيان التالي:

يدين حزب الله التدخلات الأميركية السافرة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا ويستنكر بشدة المحاولة الانقلابية على السلطة الشرعية في البلاد والتي تقف خلفها وتدعمها الولايات المتحدة الاميركية، ويؤكد حزب الله وقوفه الى جانب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة.

ويعتبر ان سلسلة الاعترافات الخاضعة للارادة الاميركية لا يمكن ان تعطي شرعية للانقلابيين.

ويرى حزب الله ان العالم بأسره يعلم ان الهدف الأميركي من التدخل ليس الدفاع عن الديمقراطية والحرية كما تزعم واشنطن وانما هو السيطرة على ثروات ومقدرات البلاد ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الاميركية في العالم.

المصدر: العلاقات الاعلامية