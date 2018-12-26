‏ممثل #حماس في لبنان علي بركة: العدوان على #سوريا عدوان على فلسطين وتأكيد على صوابية المعادلة بتوحد البندقية لمواجهة العدو المتربص بالأمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2018 - 00:26

‏ممثل #حماس في لبنان علي بركة: العدوان على #سوريا عدوان على فلسطين وتأكيد على صوابية المعادلة بتوحد البندقية لمواجهة العدو المتربص بالأمة

منذ 1 ساعة 25 December، 2018
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة