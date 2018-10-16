تظاهر العشرات من المواطنين الفلسطينيين بمدينة غزة الثلاثاء، تضامنا مع الأسير في سجون العدو الاسرائيلي عدنان خضر المضرب عن الطعام منذ 45 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري.

ورفع المشاركون صور الاسير خضر عدنان واعلام فلسطين، ورددوا شعارات تطالب بالافراج عنه.

من جهته، دعا القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” خضر حبيب للافراج عن الاسير عدنان، داعيا “العالم للضغط على الاحتلال لوقف معاناة الأسري في سجون الاحتلال”.

وقال حبيب في كلمة له خلال التظاهرة إن “الاسير عدنان يخوض هذه المعركة منفردا للمرة الثالثة على التوالي”، مطالبا “بحقه المشروع وهو الذي فجر معركة الأمعاء الخاوية مضيفا أن عدنان سينتصر في إضرابه”.

المصدر: وكالة معاً