بالفيديو | مواجهات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في رفح

خاضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معارك عنيفة مع قوات الإحتلال المتوغلة في مناطق عدة، كما قصف بالصواريخ والهاون، تقاط تجمعاته وتمركز آلياته.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما دكت الكتائب تحشدات قوات العدو شرق مدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما قصف كتائب القسام تحشدات قوات العدو في موقع “كرم أبو سالم العسكري” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما استهدفت القسام تجمعًا لقوات العدو غرب محور “نتساريم” بقذائف الهاون، وقوة مشاة صهيونية بقذائف الهاون.

سرايا القدس تستهدف بالهاون تجمعات العدو في محاور رفح

وخاض مجاهدو سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح. ووزع الاعلام العسكري في السرايا، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة شرق مدينة رفح.

كما أعلنت السرايا أن مجاهديها قصفوا بالهاون من العيار الثقيل جنود العدو وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح، وأيضاً جنود العدو والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60”.

وفي حي الشوكة في رفح، قصف السرايا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة. كما عرضت السرايا، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح.

وبدورها، وزعت كتائب المجاهدين، مشاهد لمقاوميها يمارسون مهامهم في احدى وحدات التصنيع العسكري التابعة للكتائب في معركة طوفان الأقصى.

المصدر: الاعلام العسكري