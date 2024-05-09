مشاهد من استهدف المقاومة الاسلامية في العراق قاعدة عسكرية في بئر السبع وميناء نفطي في عسقلان

وزع الاعلام الحربي لدى المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من استهداف قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر اليوم الخميس.

وأشارت المقاومة الاسلامية إلى ان الاستهداف تم بواسطة الطيران المسيرة، مؤكدة أن هذه العملية تاتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من استهداف ميناء عسقلان النفطي في فلسطين المحتلة. وأشارت المقاومة إلى ان هذه العملية، تمت بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور”.

المصدر: الاعلام الحربي