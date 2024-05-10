العراق | المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في إيلات بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في العراق، فجر اليوم الجمعة استهداف هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.”

وقالت المقاومة، في بيان لها: إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق موقعاً عسكرياً صهيونياً في إيلات “ ام الرشراش ” بأراضينا المحتلــــة صباح اليوم الجمعة الموافق 10 / 5 / 2024، بواسطة الطيران مسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأوضحت أنّ هذا الهجوم جاء “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

المصدر: وكالة يونيوز