بالفيديو | المقاومة تقصف مواقع الاحتلال في غزة وغلافها والقسام للاحتلال: سندُكُ هيبَة جيشكُم

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها للعدوان الصهيوني وقواته المتوغلة في مناطق القطاع، موقعة فيه المزيد من الخسائر.

وأعلنت سرايا القدس انها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق حي الشوكة على الحافة الشرقية لمدينة رفح، وكذلك التحشدات العسكرية الصهيونية شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60”.

وأفاد الاعلام العسكري في سرايا القدس، أن المجاهدين قصفوا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط (مسجد علي) جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

وعلى محور نتساريم، استهدفت السرايا بقذائف الهاون مركزا للقيادة والسيطرة على خط الإمداد جنوب مدينة غزة.

ونشر الاعلام العسكري للسرايا، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود العدو المتحصنة بمنازل المواطنين في حي الشيخ عجلين.

وبدورها، دكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون، واستهدفت جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

ووزع الاعلام العسكري للقسام فيديو بعنوان “سندُكُ هيبَة جيشكُم”.

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين، بأن المقاومين دكوا قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى.

المصدر: الاعلام العسكري