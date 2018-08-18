ما الوصفات الطبيعية والإجراءات الطبية المتوقعة لعلاج ألم الضرس المسوس؟ إليك كافة المعلومات:

إذا ما استمر ألم الأسنان معك فترة أكثر من 1-2 يوم، عليك رؤية طبيب أسنان وبشكل مستعجل، ولكن وحتى يحين موعدك مع الطبيب، إليك بعض الوصفات الطبيعية التي سوف تخفف من ألمك:

1- الكمادات الباردة والثلج: تساعد الكمادات الثلجية على تخفيف ألم الأسنان عموماً مهما كان السبب وراءه، وتستطيع ببساطة وضع كمادات ثلجية أو مجرد كيس من الخضراوات المثلجة على الجهة الخارجية لوجنتك لعدة دقائق. تساعد البرودة على تضيق الأوعية الدموية في منطقة الإصابة، وبالتالي التخفيف من الدم المتدفق إليها، ما يساعد على تخفيف التورم والالتهاب.

2- الثوم: منذ القدم تم استخدام الثوم للعديد من الأغراض الطبية والجمالية، وذلك نظراً لاحتوائه على مركبات معينة لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. تستطيع القيام بهرس فص من الثوم ثم خلطه بالقليل من الملح، ووضع المزيج الناتج بعد ذلك مباشرة على الضرس المؤلم.

3- الغرغرة بالماء والملح: تساعد الغرغرة بماء دافئ ممزوج مع القليل من الملح على تخفيف الألم الناتج عن تسوس الأسنان، كما تساعد على التخفيف من التورم والتخفيف من أي احتقان ناتج مرافق في الحلق كذلك. وللحصول على أفضل النتائج، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، ثم الغرغرة المتواصلة بالمحلول الناتج لمدة 30 ثانية على الأقل قبل بصق المحلول، وإعادة الكرة عدة مرات خلال اليوم.

4- الزعتر: للزعتر العديد من الخصائص الطبية والتي تجعله وصفة شائعة تستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك علاج حالات التهابات الصدر والحلق والسعال. لزيت الزعتر المركز خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب، لذا تستطيع استخدام قطرة من هذا الزيت مذابة في كوب من الماء كغسول للفم لتسكين ألم الضرس.

ومن الممكن كذلك وضع بضعة قطرات من زيت الزعتر المركز على قطنة مبللة بالماء ثم وضعها على مكان الضرس المسوس لتخفيف الألم.

5- جل الصبار – الألوفيرا: يستخدم جل الصبار عادة في ترطيب البشرة وشفاء الحروق والجروح الطفيفة، كما أن البعض يميلون لاستخدامه موضعياً على اللثة لتسكين ألم الأسنان. وقد وجدت بعض الدراسات أن جل الصبار قد يساعد على قتل الجراثيم التي تتسبب بتاكل الأسنان وتسوسها.

6- كبش القرنفل: يحتوي القرنفل بشكل خاص على مواد معينة تعمل كمسكنات ألم طبيعية، كما أن له خصائص مكافحة للبكتيريا والتهابات اللثة والأسنان. ومن الممكن الاستفادة من القرنفل إما عبر وضع القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن تطبق موضعياً على مكان الألم، أو مضغ فص من القرنفل المجفف على السن المثير للألم لمدة 30 دقيقة تقريباً.

إرشادات عامة

عندما تعاني من ألم الضرس المسوس، احرص على الالتزام بالأمور التالية كي لا تزيد حدة الألم قبل رؤية الطبيب:

-تجنب تماماً المأكولات والمشروبات المثلجة أو الساخنة.

-ابتعد عن الأطعمة والمشروبات الحمضية والسكريات.

-لا تهمل تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون والخيط والغسول المناسب.

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المصدر: وسي طب