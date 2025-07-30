الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 23:07
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    لبنان

    تدابير سير بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء سلسلة من تدابير السير في وسط بيروت بالتزامن مع جلسة مجلس النواب الخميس.

      وقال البيان إنه “عند السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 31-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب، لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء”.

      وتابع البيان يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام