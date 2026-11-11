قوى الامن: تدابير سير الخميس تزامنًا مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء عن تدابير سير الخميس تزامنًا مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب.

وقال البيان “يعقد مجلس النواب جلسةً للجان النيابية المشتركة، برئاسة رئيس المجلس، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك عند الساعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس الواقع فيه 12-11-2026″، وتابع “لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًّا طوال فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى انتهائها”.

واضاف البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبإشارات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام