تدابير سير في 13 و14 و15 الحالي في الأوزاعي والليلكي وطريق صيدا القديمة لتمديد ألياف ضوئيّة

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: “ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل في الأوزاعي للطريق الممتدة من نولة المرامل – تقاطع الإمام المهدي، باتّجاه النافعة- محطّة ناصر بتواريخ 13 و14 و15 الجاري، اعتبارًا من الساعة 09،00 ولغاية السّاعة 14،00.

علمًا أنّ هذه الأشغال، لن تؤدّي إلى منع مرور السير بشكل كامل.

ستقوم إحدى الشّركات سيتمّ تمديد ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات – هيئة أوجيرو في محلّة الليلكي- بالقرب من محال “سلة وغلة”. كما سيتمّ تنفيذ أعمال حفر على طريق صيدا القديمة، للغاية عينها، اعتبارًا من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00 من تاريخ الغد 13-11-2026.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام