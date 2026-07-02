الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم وثلاث بركسات زراعية بنابلس وسلفيت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عمليات هدم في بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية.

وشرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بدعوى عدم الترخيص.

ويقع المنزل في منطقة “خربة الدير”، وهو مكون من طابقين، مساحة كل طابق ٢٠٠ متر مربع ويعود للمواطن علي محمود سليمان.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى مكان الهدم.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال براكسا زراعيا في قرية دوما جنوب نابلس.

واقتحمت عدة آليات آليات عسكرية ترافقها جرافة قرية دوما فجرا، وهدمت براكسا زراعيا لتربية الحيوانات، يعود للمواطن إبراهيم عبد الرازق دوابشة.

وشهدت سلفيت مساء أمس، عمليات هدم بركسين في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك، واحتجزت خمسة مواطنين لأكثر من ساعتين خلال تنفيذ عملية الهدم.

كما واحتجزت قوات الاحتلال أربع مركبات خاصة تعود للمواطنين الذين تم احتجازهم، وقامت بنقلها إلى داخل البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة في المنطقة، قبل أن تفرج عن المواطنين لاحقاً.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام