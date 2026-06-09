مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية في هجوم على قرية بيت إمرين شمال نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الثلاثاء، مركبة فلسطينية خلال هجوم استهدف قرية بيت إمرين شمال غرب مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة البيدر الحقوقية.

وقالت المنظمة في بيان إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية، وأقدمت على إضرام النار في مركبة تعود لأحد الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.

وأضافت أن المستوطنين حاولوا أيضاً الاعتداء على عدد من المنازل والمركبات داخل القرية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الانسحاب، في ظل حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

وأكدت المنظمة أن استهداف الممتلكات المدنية وحرق المركبات يشكل اعتداءً مباشراً على المواطنين وممتلكاتهم، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية، خصوصاً في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً مستمراً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إحراق ممتلكات، والاعتداء على المواطنين، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في إطار سياسة متصاعدة تزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة الأناضول