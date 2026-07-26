“أكسيوس”: ترامب يوجّه بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران لإعطاء الدبلوماسية فرصة

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مصدرين مطلعين لم يكشف عن هويتهما، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الجيش الأميركي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران، في خطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وبحسب الموقع، رفض ترامب المصادقة على خطط عسكرية جديدة ضد إيران، وأوعز بعدم تنفيذ غارات إضافية، فيما يواصل الجيش الأميركي إعداد خطط احتياطية تحسباً لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة.

وأشار التقرير إلى أن قرار ترامب جاء في ظل اعتقاده بأن الضربات الأميركية الحالية وصلت إلى أقصى درجات فعاليتها، إلى جانب رغبته في منح الجهود الدبلوماسية مساحة أكبر.

ولفت “أكسيوس” إلى أن هذا التوجيه جاء بالتزامن مع وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان القرار الأميركي مؤقتاً أو يمثل تحولاً في نهج الإدارة الأميركية تجاه إيران.

المصدر: أكسيوس