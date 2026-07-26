هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: خلال الـ 24 ساعة الماضية أُجبرت 6 سفن بعد تلقيها إنذارات حاسمة من حرس الثورة إلى إلقاء مراسيها والامتثال للتعليمات الإيرانية