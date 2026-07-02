البنتاغون يعلن شراء نظام “لاصطياد” المسيرات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن عزمها شراء أنظمة من شركة “AeroVironment”مخصصة لمكافحة الطائرات بدون طيار بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وجاء في بيان البنتاغون: “حصلت شركة “AeroVironment” (آيروفايرونمت) من سيمي فالي بولاية كاليفورنيا على عقد بسعر ثابت بمبلغ نصف مليار دولار لشراء وسائل مكافحة الأنظمة الجوية بدون طيار من النوع التجاري، ووسائل مكافحة الأنظمة الجوية الصغيرة بدون طيار”.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنتاجها بحلول يونيو 2029.

وتعد “AeroVironment” من كبار المقاولين الدفاعيين الأمريكيين، وتشتهر بطائراتها بدون طيار، مثل الطائرات الانتحارية “Switchblade” (سويتشبلايد) وطائرات الاستطلاع المصغرة “Puma” (بوما).

المصدر: روسيا اليوم