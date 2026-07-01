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    لبنان

    تقرير إدارة مخاطر الكوارث..

      أصدرت “وحدة إدارة مخاطر الكوارث” في السرايا الحكومي في لبنان الاربعاء التقرير الاسبوعي للوضع الراهن.

      وأعلن التقرير ان “العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرّة في العمل: 420 (220 مركز إيواء تم إغلاقه منذ تثبيت وقف إطلاق النار)

      -العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 46,341 (134,534 نازح حتى 10 حزيران 2026)

      -العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 12,043.

      -الأعمال العدائيّة: 25,783

      -الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي حتى مساء أمس):

      -الشهداء: 4,297، الجرحى: 12,196.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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