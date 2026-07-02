زاخاروفا: فون دير لاين كاذبة محترفة من الدرجة الأولى لأن روسيا لم تقطع الغاز عن أوروبا

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالكاذبة من الطراز الأول بعد تصريحها مؤخرا عن الغاز من روسيا.

وكانت فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق، خلال زيارتها إلى باكو، بأن روسيا ‘قطعت الغاز عن أوروبا’، مستخدمة الطاقة كسلاح.

وقالت زاخاروفا لصحيفة ‘إزفيستيا’: “أورسولا كاذبة محترفة من الطراز الأول. لم تقطع روسيا الغاز عن أوروبا ولو لمرة واحدة في تاريخها”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه بإمكان أي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي مقاضاة رئيسة المفوضية الأوروبية بتهمة تقديم معلومات مضللة وكسب الدعوى القضائية ضدها من أول جلسة .

وشددت زاخاروفا على أن فون دير لاين تضلل الرأي العام بشأن قضايا تمس حياة سكان جميع دول الاتحاد.

وأضافت زاخاروفا: “لقد فرضت هذه المؤسسة أولا إجراءات حظر غير قانونية ضد روسيا، لا سيما ضد قطاع الطاقة لدينا، والآن – بعد أن باتت مكيفات الهواء في مقر بروكسل لا تهب بهواء منعش على أحد سوى أورسولا بسبب التقشف الإجباري – يسارعون إلى فبركة أكذوبة جديدة ويزعمون بأن روسيا سيئة “.

وتابعت زاخاروفا مؤكدة أن الكثيرين من الأحياء والأموات كان بمقدورهم الحديث بإسهاب عمن يستخدم النفط والغاز كأداة للضغط حقا، ومثل هذه القصص كان من الممكن أن يرويها للعالم عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكذلك الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو الخاضع للعقوبات الأمريكية.

ووفقا لخطة الاتحاد الأوروبي، سيتم فرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءا من 1 كانون الثاني / يناير 2027، على أن يتم الوقف الكامل لغاز الأنابيب الروسي بحلول خريف العام نفسه.

وفي هذا الصدد، رفعت سلوفاكيا في نيسان / أبريل دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي ضد قرار حظر استيراد الغاز الروسي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية