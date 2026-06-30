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    بلومبرغ عن بيانات شركة كبلر: نحو 24 سفينة شحن بينها سفن نقل النفط والغاز عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين

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