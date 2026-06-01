بزشكيان: نهجنا في مواجهة الاستعراضات غير العقلانية والتهديدات الفارغة هو الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية في اتخاذ القرارات والدفاع الحازم والشجاع حين يقتضي الأمر