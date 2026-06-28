اتحاد الوفاء:من صمد في الميدان وانتصر لن يسقط على طاولة وصالونات الاتفاق الإطاري المشؤوم

أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان الآتي:

يرفض اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضا قاطعا ما يسمى “الاتفاق الإطاري” مع العدو الصهيوني الإسرائيلي والأمريكي، والذي لا يعدو كونه محاولة جديدة لفرض وقائع سياسية لم يستطع الإسرائيلي فرضها بالنار والعدوان، فجاء اليوم ليحاول انتزاعها تحت عناوين مضللة كـالانسحابات التجريبية و“السلام” و”الاستقرار” و”إعادة الإعمار”. إن الاتفاق الإطاري الذي انتجته مفاوضات غير شرعية وغير دستورية وكاسرة لاتفاق الطائف، لا يشكل مشروعًا لإنقاذ لبنان، بل مشروعًا لإعادة لبنان الى مشاريع ما قبل الطائف، ومحاولة هندسة واقعه السياسي والأمني مجددا كنسخة محدّثة لاتفاق17 أيار المشؤوم، وبما يتوافق مع المصالح الأميركية والإسرائيلية المحدّثة، وفرض هوية لبنانية من نفس سنخ الهوية الصهيونية الإسرائيلية كيانا ووظيفة ، مصنوعة باليد الأمريكية لتؤدي مهمة بمواجهة الشعب اللبناني والشعوب العربية والإسلامية المقاومة في جبهة واحدة ، عجز الكيان الصهيوني عن تأديتها وانفرط عقدها . لقد أثبتت التجارب أن العدو الإسرائيلي لا يمنح سلامًا، بل يفرض ارادات وإملاءات، ولا يبحث عن استقرار، بل عن أمنه على حساب أمن شعوب المنطقة. وما يُطرح اليوم ليس سوى محاولة لتبييض صفحة العدو وتقديمه صديقا وشريكا، فيما لا تزال أرض لبنان مستهدفة، وسيادته منتهكة، ودماء أبنائه شاهدة على حقيقة هذا العدو وماهيته الشريرة الشيطانية. إن اتحاد الوفاء يؤكد أن كرامة الأوطان لا تُباع بأوهام الدعم الأمريكي ومساعداته، وأن السيادة اللبنانية لا تُقايض بوعود من كيان عدو لا شرعية له، قائم على احتلال أرض الغير، وأن الحقوق الوطنية لا تُسلَّم على طاولة الضغوط الدولية. وإن أي مسار يفضي إلى منح العدو الإسرائيلي مكاسب سياسية تحت أي عنوان، إنما يشكل انحرافًا خطيرًا عن الثوابت الوطنية المكرسة في دستوره، والتي قدم اللبنانيون من أجلها التضحيات، ومن يخرج عليها يخرج لوحده، وتسقط عنه كل شرعية. وإذ يرفض الاتحاد الاتفاق الإطاري رفضًا قاطعًا، ويعتبره نقضا لميثاق العيش المشترك من قبل السلطة اللبنانية الحالية، فإنه يدعو القوى الوطنية والنقابية والشعبية إلى التمسك بميثاق العيش المشترك والوحدة الوطنية وخيار المقاومة، مع رفض كل أشكال التماثل بالهوية الصهيونية والخضوع للإرادة الامريكية، والتصدي لكل محاولة لتحويل لبنان إلى “مستوطنة” تُدار وفق مصالح أعداء لبنان والانسانية. سيبقى لبنان عصيًا على مشاريع الإخضاع، وستبقى إرادة شعبه أقوى من الضغوط والحصار، ومن صمد في الميدان وانتصر لن يسقط على طاولة وصالونات الاتفاق الإطاري المشؤوم. اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

المصدر: بيان