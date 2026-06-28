حرس الثورة الإسلامية: العدو مخادع ولا نثق به وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات وردنا سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار