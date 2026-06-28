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    حرس الثورة الإسلامية: العدو مخادع ولا نثق به وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات وردنا سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار

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