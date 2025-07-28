لبنان

الأمن العام: توقيف قاتل مواطن لبناني بعد استدراجه من سوريا

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان له الاثنين عن استدراج قاتل اللبناني أحمد مصطفى الشهاب، من سوريا وإلقاء القبض عليه.

وقال البيان إنه “بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥ فقد الإتصال باللبناني أحمد مصطفى الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولا في محلة ميس الجبل عند طريق المستشفى باتجاه الوادي، ودارت الشبهات حول السوري ا. ع. تولد ١٩٩٨، الذي توارى عن الأنظار”.

وتابع البيان “باشرت القطعات المعنية في المديرية العامة للأمن العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان وجوده وبنتيجة عملية أمنية نوعية تمكنت المديرية العامة للأمن العام من إستدراجه من سوريا وتوقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥، في منطقة القاع”، واضاف “بنتيجة التحقيقات الأولية اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية وفراره الى سوريا ويتم متابعة التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام