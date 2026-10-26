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    المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: استهدفنا بالصواريخ الباليستية  التحشيدات السعودية ومخازن أسلحتها في محافظتي عدن ولحج وكانت الإصابات دقيقة

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