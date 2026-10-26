“رايان إير” تتوقع ارتفاعا غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران الأوروبية



حذر مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير هولدينغز”، من أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا مرشحة لتحقيق “أكبر زيادة في تاريخ القارة” خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.



ويأتي ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار النفط المستمر بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يجبر شركات الطيران على تحميل المستهلكين عبء تكاليف الوقود المتصاعدة.



وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، الأحد، إن أسعار التذاكر قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% العام المقبل.



وأضاف أن هوامش ربحية شركات الطيران ستتعرض لضغوط هائلة، مشككا في قدرة الزيادات المفروضة على رسوم الوقود وحدها على تعويض الارتفاع الهائل في فاتورة النفط.



نقص في التحوط المالي وضرائب مرتفعة



وكشف أوليري أن معظم شركات الطيران الأوروبية، بما في ذلك “رايان إير”، لا تتمتع بتغطية تحوطية كافية للحماية من تقلبات أسعار النفط العام المقبل، مشيرا إلى أن “85% من احتياجاتنا للوقود غير محوطة للعام القادم، ومعظم الشركات الأوروبية الأخرى في وضع مشابه”.



واستغل الرئيس التنفيذي للمؤتمر، الذي اتسم بانتقادات لاذعة وحادة، للهجوم على البيئة التنظيمية والضريبية في أسواق مثل فرنسا وبلجيكا، مؤكدا أن “رايان إير” تعتزم تقليص نطاق عملياتها في هذه الدول ردا على ارتفاع الضرائب.



وشدد على أن قطاع الطيران الأوروبي يتجه حتما نحو مزيد من الاندماج، حيث ستواجه الشركات الأضعف صعوبة بالغة في البقاء ضمن هذه المعادلة الاقتصادية الصعبة.



تداعيات السوق وموجة إعادة الهيكلة



وعكست الأسواق المالية هذا التشاؤم، حيث انخفض سهم “رايان إير” بنسبة 2.1% خلال تداولات الأحد، لترتفع خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 25%، مما يجعله على مسار أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018.



وتتزامن هذه التحذيرات مع موجة من إعادة الهيكلة والاندماجات في القطاع، حيث تخضع شركتا “إير بالتيك” و”فولوتيا” الإسبانية لضغوط متزايدة تدفعهما لإعادة الهيكلة.



وفي ظل هذا الزخم، تتنافس شركة “دويتشه لوفتهانزا” مع “إير فرانس-كيه إل إم” للاستحواذ على حصة في شركة “تاب” البرتغالية المملوكة للدولة، بينما تعمل شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” الأمريكية على وضع اللمسات الأخيرة للاستحواذ على شركة “إيزي جت”.



الخلفية الجيوسياسية وآفاق المستقبل



وتعاني شركات الطيران عالميا من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات بشكل حاد منذ تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط في أواخر فبراير الماضي.



وكانت النتائج المالية التي أعلنتها “رايان إير” في يوليو قد أظهرت تأثير الصراع سلبا على أرباحها، حيث دفع عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود المسافرين إلى تأخير حجوزاتهم.



وعلى الرغم من هذه التحديات، كشف أوليري عن خطط توسعية محدودة، مؤكدا أن الشركة تستهدف استلام أول طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 10” في يناير المقبل، مع توقعات بتسليم نحو 16 طائرة إضافية حتى شهر أبريل، في محاولة لتعزيز الأسطول وتحسين الكفاءة التشغيلية.

المصدر: بلومبرغ