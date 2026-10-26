“وول ستريت جورنال”: إدارة ترامب ترى أوربان مرشحا مناسبا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى رئيس الوزراء الهنغاري السابق فيكتور أوربان مرشحا مناسبا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذا المرشح قد يحظى بتأييد روسيا والصين.

واعتبر مصدر الصحيفة في الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء الهنغاري السابق قد يحصل على تأييد 10 أعضاء في مجلس الأمن الدولي من أصل الـ 15، وسيمكنه الحصول على 8 منها بسهولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال يتمثل في ما إذا كانت فرنسا وبريطانيا ستعارضان رأي الأغلبية.

واعتبر المصدر في الخارجية الأمريكية أن أوربان يتمسك “بالايديولوجيا الصحيحة” وهو قادر على إدارة الشؤون في أجواء معادية.

يذكر أن صلاحيات أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة ستنتهي في 31 كانون الاول / ديسمبر هذا العام. وسيتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي اختيار المرشح لمنصب أمين عام جديد للمنظمة، وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه.

ومن بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان والوزيرة السابقة للخارجية والدفاع في الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس ومندوبة غويانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز بيركيت والسفيرة الإكوادورية السابقة لدى الولايات المتحدة وفرنسا إيفون باكي ومندوب أوغندا السابق لدى الأمم المتحدة أولارا أوتونو والوزيرة الإماراتية لانا زكي نسيبة.

المصدر: وول ستريت جورنال