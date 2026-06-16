خبير يكشف احتياطي النفط الصخري في روسيا



أفاد أوليغ كازانوف رئيس الوكالة الفيدرالية لاستغلال الثروات الطبيعية الباطنية، أن روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في احتياطي النفط الصخري.



ووفقا له، ولكن إنتاج النفط التقليدي يعتبر حاليا أكثر ربحية لذلك لا يستخرج النفط الصخري حاليا.



ويقول: “لدينا بالتأكيد إمكانات كبيرة، وهي محددة بوضوح. والحديث هنا عن تكوينين جيولوجيين- تكوين باجينوف في غرب سيبيريا، وتكوين دومانيك في منطقة الأورال-فولغا. وللمقارنة، يقدر احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة بحوالي 11 مليار طن. أما تقديرنا المتحفظ للتكوينات الروسية فيبلغ 30 مليار طن. وهذا يعني أننا نتفوق على الولايات المتحدة بشكل كبير من حيث الاحتياطي”.



ويشير الخبير إلى وجود اختلافات جوهرية بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الصدد. فمثلا، يجري استخراج النفط الصخري الأمريكي في ظل نقص المصادر البديلة وتوافر استثمارات كبيرة.



ويقول: “أما في روسيا، فالوضع مختلف، الموارد المتاحة محدودة، وهناك كميات كبيرة من النفط سهل الاستخراج ومنخفض التكلفة، ينافس النفط الصخري بشكل مباشر”.



ويؤكد، العمل جار على تطوير عمليات استخراج النفط الصخري. وقد منحت حتى الآن 18 رخصة لمناطق الاختبار التكنولوجي، وهي مناطق تحت سطح الأرض حيث تعمل الشركات على تطوير تقنيات لاستخراج الاحتياطي الذي يصعب استخراجه.



ويقول: “تشارك في هذه المشاريع شركات كبرى، مثل غازبروم نفط وروسنفت، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة”.



ووفقا له، هذه استثمارات للمستقبل، حيث سيبلغ استخراج النفط الصخري في روسيا في المستقبل مقاييس جديدة.

المصدر: نوفوستي