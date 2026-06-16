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    الأمم المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عبر مضيق هرمز وتحذر من أزمة غذاء عالمية رغم التقدم نحو اتفاق أميركي إيراني

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