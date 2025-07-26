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استشهاد 5 فلسطينيين بسبب المجاعة بينهم طفلان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة السبت عن “استشهاد 5 مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة”.

وقال مدير “مجمع الشفاء الطبي” محمد ابو سلمية إن “127 شهيدا بينهم 85 طفلا في قطاع غزة بسبب الجوع وسوء التغذية”، وشدد على ان “الاحتلال يتعمد انتهاج سياسة التجويع كسلاح حرب”، وتوقع “ارتفاع أعداد الوفيات بشكل سريع خلال الأيام القليلة المقبلة”، ولفت الى ان “قوات الاحتلال تتعمد إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات”.

وتابع ابو سليمة ان “الأطفال يضطرون للأكل من حاويات القمامة بسبب الجوع وهذا أمر خطير جدا”، واستغرب “وقوف العالم متفرجا على إقدام الاحتلال على تجويع سكان غزة”، واشار الى ان “ما يصل من مساعدات لا يتجاوز 2% من إجمالي احتياجات القطاع وسكان القطاع يحتاجون إلى كل شيء من غذاء ودواء ووقود وحتى الماء”.

ولفت ابو سليمة الى ان “قوات الاحتلال لا تدخل كميات الوقود اللازمة لعمل مستشفيات القطاع”، واشار الى ان “قوات الاحتلال أقدمت على قتل بعض من يقدمون المياه للسكان العطشي”، وأكد ان “الأدوية لا تتوفر للمرضى في مستشفيات القطاع”، وناشد “العالمين العربي والإسلامي التحرك فورا لإنقاذ القطاع من الإبادة”.

المصدر: فلسطين اليوم