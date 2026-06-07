المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 17:30 الأحد جهاز تشويش على المسيّرات من نوع “درون دوم” على مبنى في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بمسيّرة انقضاضية