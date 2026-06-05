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    اعتقالات ومداهمات واسعة خلال اقتحامات إسرائيلية طالت عدة مناطق بالضفة

      نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عدداً من المواطنين.

      اعتقالات ومداهمات واسعة خلال اقتحامات إسرائيلية طالت عدة مناطق بالضفة اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام: https://palinfo.com/news/2026/06/05/1110881/

      وطالت الاقتحامات بلدات الظاهرية وبيت أمر في محافظة الخليل، إلى جانب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدة حزما شمال القدس المحتلة.

      وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق المدينة، واعتقلت عدداً من الشبان، كما اعتقلت شاباً آخر خلال اقتحام مخيم بلاطة، بالتزامن مع اقتحام بلدة قبلان جنوب شرق المحافظة.

      وشهدت محافظة جنين سلسلة مداهمات للمنازل خلال اقتحام قرية المغير شرق المدينة، فيما اقتحمت القوات حي الزهرة بمدينة جنين وداهمت أحد المنازل فيه، كما امتدت الاقتحامات إلى بلدة الجديدة وقرية سيريس جنوب المدينة، إضافة إلى قرية صانور جنوب شرق جنين.

      وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب المدينة، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في المنطقة.

      بالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ومدينة سلفيت.

      وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى محافظة أريحا، حيث دخلت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر.

      وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أضرم مستوطنون النار في أراضٍ فلسطينية قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله، كما نفذوا هجمات بالحجارة استهدفت مركبات المواطنين في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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