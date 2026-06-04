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    فوكس نيوز عن مسؤولين بالجيش الأمريكي: نواجه ضغوطا مالية بسبب حرب إيران وعمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود

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