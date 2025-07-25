دولي

الجيش الروسي: إسقاط 105 مسيّرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة أن “وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت وأسقطت الليلة الماضية 105 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية”.

وقال البيان “خلال الليلة الماضية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي العاملة من اعتراض وتدمير 105 من المسيرات الجوية الأوكرانية من نوع الطائرات: 26 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و25 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف و9 فوق مياه بحر آزوف و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار و5 فوق أراضي إقليم ستافروبول و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة تامبوف و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و1 فوق أراضي مقاطعة أوريول”.

المصدر: روسيا اليوم