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    قطر تعلن الحداد أربعة أيام بوفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن 74 عامًا

    المصدر: موقع المنار

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