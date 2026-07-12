الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 16:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد مسيرة شهدت نهضة شاملة

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا علي شبيب

    آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا علي شبيب

    تقارير مصورة | ندوة فكرية وثقافية لجمعية مراكز الإمام الخميني في بيت شاما

    تقارير مصورة | ندوة فكرية وثقافية لجمعية مراكز الإمام الخميني في بيت شاما

    النائب حسين جشي: نطالب السلطة اللبنانية بالتراجع عما أقدمت عليه من خطيئة فيما سمي باتفاق الإطار

    النائب حسين جشي: نطالب السلطة اللبنانية بالتراجع عما أقدمت عليه من خطيئة فيما سمي باتفاق الإطار