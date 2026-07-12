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    عراقجي خلال استقباله أرنو: نؤكد دعمنا الشامل للشعب اللبناني ولوحدة أراضيه وسعينا الدؤوب لإنهاء العدوان الصهيوني والاحتلال

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