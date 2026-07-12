زيلينسكي يقر بوجود مستودع أسلحة وسط منازل سكنية في ضواحي كييف

أقر رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي بأن مستودعا للأسلحة في مدينة فيشنيوفيه التابعة لمقاطعة كييف، والذي شهد انفجارا مؤخرا، كان يقع ضمن منطقة سكنية وسط منازل المدنيين.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة مساء الجمعة: تلقيت تقارير مفصلة بشأن الوضع في مدينة فيشنيوفيه بعد الانفجار الذي وقع في المستودعات والحريق الذي أعقبه”، مضيفا أن مسؤولين اثنين في مؤسسة “أوكروبورونبروم” الحكومية للصناعات الدفاعية قاما بإنشاء المستودع داخل منطقة مأهولة وبالقرب من المباني السكنية، خلافا للتعليمات، بحسب قوله.

من جانبها، ذكرت النائبة في البرلمان الأوكراني آنا سكورخود أن المستودع في فيشنيوفيه كان يحتوي على ذخائر وصواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، تعود إلى مؤسسة “أوكروبورونبروم” ووزارة الدفاع الأوكرانية.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية مرارا أن القوات الأوكرانية تستخدم منشآت البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، بما في ذلك إقامة مستودعات للأسلحة والذخائر ونقاط لتجمع القوات، كما تتهمها باستخدام المدنيين دروعا بشرية واستهداف منشآت مدنية بشكل عشوائي، وهي اتهامات تنفيها كييف.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية